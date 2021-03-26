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Çameli'de Mart kapıdan baktırdı

Çameli ilçesinde kış mevsiminde kar etkisini fazla göstermezken Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerek kar yağmaya başladı.

İlçe Mart ayında adeta beyaza bürünürken, ekipler yollarda tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Çameli ilçesinde kış mevsiminde kar yağışına rastlamazken hava sıcaklığının ani yükselmesi ile yalancı bahar yaşandı. Hızla düşen hava sıcaklığı ile birlikte Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır deyimi bir daha gerçek oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgesinde kar yağışı aralıksız devam ederken, kış ayı tekrar yaşanmış oldu. Vatandaşlar Mart ayında beklenmedik kar yağışının gelmesiyle birlikte gerekli tedbirleri alırken, yalancı baharda çiçek açan ağaçlar karın yağmasıyla birlikte zarar gördü. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde yağan karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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