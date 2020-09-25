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Çameli'de pazarcılardan HES kodu alınmaya başladı

Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemlerine ek olarak ilçede kurulan tüm pazarlardaki esnaftan, HES kodu alınmasına yönelik uygulama başlattı.


Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan korona virüs önlemlerine ek olarak, ilçedeki pazaryerlerinde tezgah açan esnaftan, Hayat Eve Sığar (HES) kodu almaya başladı. Zabıtaların çalışmaları hakkında konuşan pazarcı esnafları, toplum sağlığı açısından önemli bir uygulama olduğunu söyledi.


Zabıtalara HES kodlarını veren pazarcı esnafları, “Herkesin HES kodu alıp kurallara riayet etmesi hepimizin sağlığı için önemli. Birimizin değil hepimizin, ülkenin sağlığı için önemli” diye konuştu.

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