Çameli'de pazarlar önlemler kapsamında ikinci defa kuruldu

Zabıta ekipleri vatandaşları pazarlara önlemler kapsamında kabul etti.

Çameli Belediyesi tam kapanma dönemi tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapmak üzere ikinci defa kurulan Merkez, Kalınkoz ile Güzelyurt mahallelerinde pazarlarda pandemi önlemleri üst düzeyde tutuldu. Pazarlara zabıta ekiplerince hijyen ve dezenfeksiyon önlemleri alınarak oluşturulan kontrol noktası dışında girişlere izin verilmedi. Zabıta ekiplerince sabit dezenfektanların kurulduğu pazar yerleri girişlerinde HES kodu sorgulaması maske ve mesafe kontrollerinden sonra vatandaşlar pazar yerlerine alındı.

Pazar yerinde tezgahlar arasında olması gereken mesafenin önceden ayarlandığı ve tedbirlerin üst seviyede tutulduğu pazar yerlerinde zabıta ekipleri gün boyu pandemi tedbirlerinin uygulanmasında sıkı denetimlerine devam ettiler.