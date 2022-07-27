Çameli'den Afrika'ya can suyu

Denizli'nin Çameli ilçesinde hayırsever bir dernek tarafından Afrika Kıtasında bulunan Çad Ülkesine su kuyusu açtırıldı.

Afrika'nın kurak ve susuz bölgelerine Türkiye'deki yardımseverler tarafından yardımlar sürüyor. Bölgede susuzluktan ölen binlerce canlıya bir yardım eli ise Denizli'nin Çameli ilçesinden geldi. İlçede faaliyet gösteren bir dernek Afrika'da bulunan Çad ülkesinde su kuyusu açtırdı. Yardımseverler tarafından açılan su kuyusu bölgede binlerce insanın ihtiyacını karşılaması bekleniliyor.

Çad ülkesinde insanların çamurlu su içtiklerine tanık olduğunu söyleyen dernek görevlisi Yıldıray Akın, “Susuzluğa en dayanıklı canlı olan develerin bile oturdukları yerde telef olduklarına şahitlik ettim. Etraf, hayvan cesetleriyle dolu. Çocuklar açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Topraklarının altında su var ama hayatlarını devam ettirebilmek için bunu çıkartamıyorlar. Bu vesileyle Rahmetli Annem Şengül Akın ve kayınpederim Osman Can ismini taşıyan Su kuyusu açtırmaya karar vermiştim. Çok şükür nasip oldu” dedi.

“Buzdolabı yok etleri kurutuyorlar”

Yoksul halkın evlerinde etleri bile muhafaza etmekte zorlandığına dikkat çeken Akın, "İnsanlara maalesef 2 buçuk kilodan fazla et veremiyoruz. Çünkü çoğu kişinin evinde eti koyabileceği bir buzdolabı dahi yok. Burada etleri kurutup öğle muhafaza ediyorlar. Kimi zaman belgesellerde kimi zamanda Türkiye'den heyetlerin gerçekleştirdiği ziyaretlerde gördüğümüz bölgede susuzluktan ölen çocuklar bulunuyor. Gelecek yıl inşallah bir kaç tane daha su kuyusu açtırmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.