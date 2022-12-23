Çameli'den bu yıl 800 milyonluk tarımsal üretim yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesi turizm ve tarımsal faaliyetlerde büyük bir ivme kazanmaya devam ediyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tarımsal çalışmalarda 2021 yılında yaklaşık 415 milyon TL, 2022 yılı sonu itibariyle 800 milyon TL olarak hedeflediklerini belirtti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde hem turizm hem de tarımsal anlamda geçtiğimiz yıllarda yaşanan korona virüsten dolayı çiftçiler sıkıntılar yaşadı. 2022 Yılı itibariyle turizm açısından yerli ve yabancı birçok turist ağırladı. İlçede düzenlenen uluslararası Çameli festivali ve yamaç paraşütü etkinlikleriyle büyük bir yankı uyandırdı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2022 yılına ilişkin ilçe faaliyetlerini değerlendirdi. Başkan Arslan, tarımsal ürünlerin içerisinde ceviz, fasulye ve alabalık üretiminin ilçeye büyük katma değerler oluşturduğunu söyledi. 2021 yılında ceviz, fasulye ve alabalıkta 415 milyon TL'lik bir üretimin gerçekleştiğini 2022 yılı sonunda bu rakamın 800 milyon TL'ye çıkmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Arslan, “2022 yılı hem turizm hem tarımsal anlamda hem de ülkemizin korona virüsten kurtulduğu bir yıl oldu. 2022 yılını turizm olarak değerlendirirsek hem yabancı hem de yerli turist kitlesinin yoğun geldiği bir yıl oldu. Gerek yamaç paraşütü etkinliğimiz, gerekse uluslararası yaptığımız Çameli festivalimiz hem ülke içinde hem dışında büyük yankı uyandırdı” dedi.

“2023 Çameli'mize hayırlar getirir”

2023 Yılında Çameli ilçesinde tarım ve turizmde daha fazla artış olacağını söyleyen Başkan Cengiz Arslan, “Tarımsal anlamda baktığımızda ilçemizde en önemli üretim kalemlerinden biri de ceviz üretimidir. Bu yıl yaklaşık 200 milyon TL değerinde yaklaşık 2 bin tonun üzerinde ceviz üretimimiz oldu. Vatandaşlarımız cevizlerini satmaya devam ediyor. Çameli fasulyesinin coğrafi işareti bulunmaktadır. Şu anda 500 tonluk üretimimiz var. Yeni yaptığımız göletler sayesinde de fasulye üretimimizi de arttırmış olacağız. Yine ilçemizde alabalık ve alabalık yumurtası üretimimiz var. Avrupa ve Amerika'ya ihracat yapan üreticilerimiz var. Ağustos'tan sonra yağış sıkıntısı oldu ve daha sonrasında durum düzeldi. Üreticilerimiz buğday üretimini de gerçekleştiriyor. 2022 yılını bereketli bir yıl olarak geçirdiğimizi düşünüyorum. 2021 yılına baktığımızda 415 milyon TL bir döngünün olduğunu gördük. Bu döngü 2022 yılı fiyatlarında 800 milyon TL rakamlara ulaştığını ümit ediyoruz. İnşallah 2023, 2022 yılından daha bereketli olur. Cumhuriyetimizin 100. Yılının hem ülkemize hem de Çameli'mize hayırlar getirir diyoruz” diye konuştu.