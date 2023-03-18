Çamelili çiftçilere tohum desteği sürüyor

Denizli'de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi için Çameli Belediyesi, çiftçilerine yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdi.

Çameli ilçesinde küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üreticilerin kuraklığa dayanıklı ürünlere yönlendirilerek ülkenin leblebi ihtiyacına destek olması öngörülen nohut için tohum desteği sürdürüyor. Kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla Çameli Belediyesi, talepte bulunan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Çamelili 35 çiftçiye toplam 2 ton nohut tohumunu dağıttı.