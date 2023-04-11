Çamelili çocuklar 'Şirinler' ile eğlendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde 3 seansta gösterimi yapılan 'Şirinler' oyununu heyecanla izleyen çocuklar hem keyifli bir oyun izledi hem de alkışlarıyla oyuna tam not verdi.

İzmir Saygın Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Şirinler" oyunu Denizli'nin Çameli İlçesinde çocuklardan tam not aldı. Hayri Dev Kültür Merkezinde yoğunluktan dolayı 3 seansta gösterimi yapılan 'Şirinler' oyununu heyecanla izleyen çocuklar hem keyifli bir oyun izledi hem de alkışlarıyla oyuna tam not verdi. Anne ve babalar bu tür sanat etkinliklerinin çocukları için yararlı olduğunu ifade ederek, eskiden televizyonlarda izledikleri Şirinler çizgi ve animasyon filmlerinin sahneye konulmasının güzel bir fikir olduğunu anlatarak oyunculara teşekkür etti.