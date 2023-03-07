Çamelili kadın kooperatif kurup güçlendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürerken, kentte kadın kooperatifi kuruldu.

Çameli'li kadınlar üretimde söz sahibi olmaya devam ediyor. Kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürecek ve kadın emeği üretiminin artışına katkı sunmak amacıyla kurulan kadın kooperatifinin ilk adımı Çameli ilçesinde atıldı. Toplantıya Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ,Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ,Denizli Ticaret Müdürlüğü personelleri Nesrin Çetinkaya, Hatice Dağ, Çal Kadın Kooperatif Başkanı Hatice Elvan ile çok sayıda Çamelili kadınlar katıldı. Toplantıda kadın kooperatiflerinin önemi, kooperatif kuruluşu, teşvikler ve ürünlerin pazarlanması konularında verilen eğitimler hakkında bilgilendirilme yapıldı.

“Kapımız herkese açık”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kadın kooperatifinin Çameli ilçemizin gelişimi ve tanıtımı açısından büyük bir adım oldu. Özellikle üretim yapan kadınların emeklerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi aşamasında önemli bir rol oynayacaktır. Kadınların el ele vererek kooperatifleşip, tüzel kişilik kazanmaları önemli bir adımdır. İlçedeki kadınlarımıza ve ilimize hayırlı olsun" dedi.