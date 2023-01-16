Çamelili Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Denizli'de bir süredir hastalıklarla mücadele eden Çameli Kıbrıs Gazisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çameli ilçesi Cevizli Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kurban, rahatsızlanması sonucu 5 Ocak 2023 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada akciğer kanseri tanısı konulan 4 çocuk babası gazi, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gazinin cenazesinin 17 Ocak Salı günü öğle namazına müteakip Cevizli Mahallesi Kanlılar mevkiindeki mezarlığa defnedileceği bildirildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gazi Kurban'ın vefat etmesinin ardından sosyal medyada taziye mesajı yayımladı. Başkan Arslan vefatı üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, aileye başsağlığı diledi. Başkan Arslan, mesajında; "Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehit ve Gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Şehit ve Gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalan, üzerinde huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cennet vatanımıza kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi ve vatan sevgisiyle hepimize örnek olan Kıbrıs Gazimiz Hüseyin Kurban'a rahmet ve minnetle hatırlıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum .Mekanı cennet olsun" dedi.