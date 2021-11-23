Çamelili madenci patlamada öldü

DENİZLİ(İHA) – Muğla'nın Dalaman ilçesinde maden ocağında dinamit patlamada görevli işçi ağır yaralandı. İşçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. Krom madeni çıkarılan özel bir maden ocağında saat 15.30 sıralarında dinamit patlatma işlemi meydana geldi. Patlamada ateşleme görevlisi işçi göçük altında kaldı. Ağır yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki Recep Uysal, acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uysal hayatını kaybetti.

Öte yandan, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde yaşadığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (36) Recep Uysal'ın cenazesi Çameli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Uysal'ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından Karabayır Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.