Çamelili muhtarlar gönül sofrasında buluştu

Ramazan ayının maneviyatını yaşatılması ve muhtarlarla dayanışmayı güçlendirmek hedefiyle geleneksel olarak iftar yemeği düzenleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. İftar öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında Başkan Arslan, muhtarların yerel yönetimlerde çok önemli bir yere sahip olduklarını ve ilçede muhtarlarla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Arslan, çalışmaların muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Bir yerde hangi hizmete ihtiyaç varsa bunu en iyi muhtarların tespit edebileceğine dikkat çeken Arslan, belediye ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin gereken hizmetin gerekli yere hızla ulaşmasını sağladığını söyledi. Tüm muhtarları 15 Nisan'da Bıçakcı Mahallesinde TOKİ konutlarının temel atma treni ve aynı gün akşam Çameli kapalı pazar yerindeki iftar programına davet etti.