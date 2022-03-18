Çameli'nde 1 kan 2 fidan projesi

Türk Kızılay Denizli Şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün birlikte düzenledikleri “1 Kan 2 Fidan" projesi, kapsamında Çameli'de kan ve kök hücre (ilik) bağışı gerçekleştirildi. Kan bağışında 105 ünite kan toplanırken 300 ceviz fidanı dağıtıldı.

Kızılay yetkilileri, kış ve pandemi şartları ile kan bağışlarının azaldığı, Ramazan ayında da azalacak olan kan bağışı ihtiyacını karşılayabilmek için günler öncesinden Çamelili vatandaşları kan bağışına davet etti. 16 Mart Çarşamba günü Çameli Belediyesi Parkı önünde kurulan Mobil Tır'da saat 10.30 -17.30 saatleri arasında kan bağışı yapıldı. Çamelili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı beklenin üzerinde tamamlandı. 105 ünite kan bağışı sağlanırken her bağışçıya Çameli Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından ceviz üretiminin daha da artması için 3'er adetten toplamda 300 aşılı ceviz fidanı dağıtıldı. Kan bağışına ilçe merkezindeki vatandaşın ilgi gösterdiğini belirten Kızılay yetkilileri, 105 ünite kan bağışı sağlandığını ve bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını vurguladı.

Vatandaşlar da kan bağışı kampanyasında görev alan personelin gayretleri ve İlçe Orman İşletme Şefliğinin fidanları için teşekkür etti. Gönüllü kan bağışları ile hayat kurtarırken; dikilen ceviz fidanları ilçenin ceviz üretimine katkıda bulunulacak.