Çameli'nde 18 Mart ve Çanakkale Zaferi etkinliklerle kutlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü çerçevesinde bir Çameli Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Çameli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı vesilesiyle etkinlikler düzenlendi. Bu yıl 108. kutlanan program Çameli Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlandı. Çanakkale Destanını anlatan tiyatro gölge oyunu ile anlatıldı. Duygu yoğunluğu içinde geçen programda “Allah Ismarladık Çanakkale Geçilmez” adlı piyes gösterimi ve Çanakkale türküsünün seslendirilmesi gerçekleşti.

Programda özellikle askerlerin anne ve sevdiklerinden ayrıldığı sahnenin canlandırıldığı bölümlerde gözler nemlendi. Çocukların performansını izleyenler, duygulu anlar yaşatırken, davetliler ise zaman zaman ayakta alkışladı. Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerin verilmesi ile program sona erdi. Program sonunda ziyaretçilere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Çameli Belediyesi Konferans salonunda yapılan programa Kaymakam Kübra Eroğlu, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri Volkan Mıdık, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.