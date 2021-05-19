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Çameli'nde 19 Mayıs kutlamaları

Denizli’nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.



Bu sene 102.'si gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı töreni saat 10:00'da Çameli Gençlik İlçe Spor Müdürü Metin Dağlı ,Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü çalışanları Çameli Anadolu Lisesinden Öğrenciler ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nazan Özay ve Edebiyat Öğretmeni Alp Doğan Özay, MHP İlçe Başkanı Murat Genç katıldı



Program başlangıcında bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından çelenk bırakılması ile ilçe Emniyeti, İlçe Jandarma Komutanlığı, araçları ilçe genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Konvoyu ile program sona erdi.

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