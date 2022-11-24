Çameli'nde arı üreticilerine 34 ton toz şeker desteği verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine 34 ton toz şeker dağıtımı yapıldı.

Çameli ilçesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Orman ve Tarım İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 105 arı yetiştiricisine toplamda 34 ton şeker dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Gıda ve Yem Şube Müdürü Adem Yavuz ve arı yetiştiriciler katıldı. Arı yetiştiricilerinin şekerlerini teslim alması ile dağıtım töreni sona erdi. Ayrıca şeker dağıtım ile ilkbahar döneminde kovandan çıkan arıların azalan yiyecek ihtiyacının giderilmesi ve arı ölümlerinin önüne geçilmesi bekleniliyor.