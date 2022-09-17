Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belli oldu

Denizli'nin Çameli ilçesine özgü, kalitesi ve lezzetiyle meşhur olan ceviz ile fasulyesinde 2022 yılı satış fiyatları belli oldu.

Çameli ilçesinde yetişen ve lezzetiyle de adından söz ettiren ceviz ile fasulyenin 2022 yılı satış fiyatları belli oldu. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ceviz ve fasulyenin 2022 yılı satış fiyatları açıklandı.

Komisyonda kuru cevizin kilogram fiyatını 70 TL, yaş cevizin kilogram fiyatını 15 TL olarak belirlenirken, coğrafi işaretli meşhur Çameli fasulyesinin kilogram fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belirlenen fiyatların tüm üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.