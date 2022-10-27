Çameli'nde Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Koşusu', öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Denizli'nin Çameli İlçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tüm okullar arası Cumhuriyet Koşusu yapıldı. Koşu, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 6 grup halinde gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki koşuya katılan toplamda 135 öğrenci, gruplar halinde 800 metre ve 1500 metre arası mesafe kat etti. Koşuda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri alırken, ambulanslar hazır bekletildi.

Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, koşuya katılan öğrenciler, öğretmenler, güvenliği sağlayan emniyet görevlileri ve sağlık personeline teşekkür ederken, dereceye giren öğrencilere madalyaları ve katılım belgelerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde taktim edileceğini belirtti.