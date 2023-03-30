Çameli'nde depremzede aileler gönül sofrasında buluştu

Denizli'nin Çameli ilçesine Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konuk edilen depremzede aileler, Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'yi 6 Şubatta yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremin ardından, Çameli ilçesinde konaklayan aileler, Çameli Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Jandarma Komutanı Özcan Taşkıran, Çameli İlçe Emniyet Vk. Volkan Mıdık ve depremzede aileler katıldı. Düzenlenen programın ardından depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan programa katılan konuklarla yakında ilgilendi. Acılarını paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan oruçların memleketlerinden uzakta açan depremzede aileler, organizasyon için Kaymakam Eroğlu ve Başkan Arslan'a teşekkür ettiler. Başkan Arslan, “Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Biz de üzerimize düşen tüm görevi yerine getirdik. İftar yemeğimize katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi.