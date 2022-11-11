Çameli'nde doğalgaz çalışmaları başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğalgaz çalışmalarının başladığının müjdesini veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde doğalgaz yatırımı için kent merkezinde yatay sondaj çalışmalarına başladık” dedi.

Çameli ilçesinde doğalgaz yatırımı için kent merkezinde yatay sondaj çalışmaları başladı. İlçede çalışmaları süren doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, en yakında zamanda Çamelilerin doğalgaza kavuşacağını belirtti. Başkan Arslan, doğalgaz çalışmalarıyla ilgili her hangi bir sorun ile karşılaşmamak için titizlik gösterdiklerini belirterek, “İlçemizde doğalgaz yatırımı için kent merkezinde yatay sondaj çalışmalarına başladık. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde de doğal gazı kullanmaya başlamış olacağız. Çameli'mizin bir hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma süresince herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için doğalgaz çalışmalarını gün gün takip ederek, vatandaşlarımızın özlemle beklediği doğal gaz çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük gayret sarf edeceğiz. Doğalgazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Doğalgazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.