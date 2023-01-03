Çameli'nde doğalgazlı hayat başlıyor

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, bu kış itibarıyla doğalgazla ısınabilecek” dedi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz çalışmalarıyla ilk abonelik Çameli Belediyesi Kız ve Erkek Misafirhanesi oldu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ilçede doğalgaz yatırımı için merkezde yatay sondaj çalışmalarında belirli bir noktaya ulaştıklarını belirtti. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçede vatandaşların rahatlıkla doğal gazı kullanmaya başlayacağını belirten Başkan Arslan, “Çameli'mizin bir hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çameli ilçemizin ilk doğalgaz abonesi Çameli Belediyesi Kız ve Erkek Misafirhanesi abonelikleri tarafımızca alınmıştır. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, bu kış itibarıyla doğalgazla ısınabilecek. Temiz enerji doğalgaz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.