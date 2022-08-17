Çameli'nde festival programı açıklandı

Çameli Belediyesi'nin 24 Ağustos Çarşamba günü saat 16:30'da başlayacak olan ‘Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım Ve Doğa Sporları Festivali' programı belli oldu.

Bu Yıl 24 Ağustos -27 Ağustos Tarihleri arasında yapılacak olan Çameli Belediyesi ‘8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım Ve Doğa Sporları Festivali' Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.28 Ağustos - 03 Eylül 2022 tarihleri arasında Yaylacık Dağı pisti, adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlayacak.

24 Ağustos ‘ta başlayacak olan Festival Programı saat 16:30 ‘da Mehteran Gösterisi, Kortej Yürüyüşüyle devam edecek. Çameli Halk Oyunları, Çameli Resim Sergisi ( Hayri Dev Kültür Merkezi ) Saat 21:00'de Hayati İnanç ile söyleşi ile sürecek. 25 Ağustos'ta Çameli Taş Konaklar 'da Yöresel Yemek Yarışması, O Ses Çameli Amatör Ses Yarışması, Yöresel Sanatçılar Konseri, Atakan Metin ve Orkestra Konseri Ses Türkiye İsmail Yılmaz Konseri, 26 Ağustos Cuma Günü En İyi Buzağı Yetiştiricisi, En İyi Domates ve Fasulye Yetiştiricisi Yarışması, minder Güreşleri, Yöresel Sanatçılar Konseri, Kolpa Konseri 27 Ağustos Cumartesi Günü Bisiklet Turu, Yürüyüş ( Elmalı Mahallesi ) Balık Ekmek Şenliği, Çameli Elmalı Bezi ile Çameli ilimi Sergisi ve Atölye Gezisi, Festival Ödülleri Töreni ve Elif Buse Konseri ile son bulacak.

Başkan Arslan'dan davet

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm vatandaşları davet ederek, “Çameli Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz bölgemizin zenginliklerini ülke genelindeki hemşerilerimizle paylaşmak ve turizm potansiyelimizi arttırmaktır. Ayrıca, halkımızla bir araya gelmek, hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olmak, kültürümüzü birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Festivalde 7'den 77'ye her vatandaş için çeşitli etkinliklerin yer aldığı bu yıl da dolu dolu geçecek. Etkinliklerde birçok sosyal ve kültürel aktivite yer alıyor” dedi.

Öte yandan, festivalin yamaç paraşüte ile birlikte 11 gün süreceği belirtildi.