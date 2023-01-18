Çameli'nde filede heyecan sürüyor

Çameli Kapalı Spor Salonunda başlayan turnuvada kurumlarda görev yapan kamu personelinden oluşan12 takım mücadele ediyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvası 3 hafta boyunca 4 grupta 12 takımın mücadele ettiği turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı.

Heyecanlı geçen turnuvalara vatandaşlar ilgi gösterirken, Çameli Belediyesi, Adliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Orman Müdürlüğü yarı finalde mücadele etti. Çekişmeye sahne olan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Perşembe günü oynanacak final maçında mücadele edecek takımlar belirlendi.

Çameli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanacak olan maçta turnuvanın birincisi belirlenecek. Orman ve Adliye takımları ise üçüncülük ve dördüncülük maçında karşılaşacak.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Turnuvamıza ailelerin çocuklarıyla beraber gelerek maçlarımızı ilgiliyle takip etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Turnuvada hedefimiz, kurumlar arasında çalışanlar ve aileler arasında kaynaşma ortamı oluşturarak keyifli dakikalar geçirebilmesiydi. Bu ortamı sağlayabildiğimizi görmek bizleri maç sonuçlarından çok daha fazla mutlu ediyor" dedi.