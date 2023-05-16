Çameli'nde Gençlik Koşusu yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “Gençlik Haftası” etkinlikleri Çameli Atatürk büstüne çelenk koyma töreni ile başladı. Çelenk sunumunu Çameli Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Metin Dağlı yaptı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunma töreni sona erdi. Çameli ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları program çerçevesinde; 1-16 Mayıs Salı günü 19 Mayıs Gençlik Koşusu, 2-17 Mayıs Çarşamba Günü Gençlik ve Doğa Yürüyüşü, 3-18 Mayıs Perşembe Günü Bisiklet Turu, 4- 19 Mayıs Perşembe Günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çelenk Sunma Töreni Saat 10.00'da, saat 10.30'da İlçe Stadyumunda Kutlama Programı olacak.

Çameli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Koşusu" düzenlendi. Çameli İlçe Otogarı önünden başlayan koşusu, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Toplam 138 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.