Çameli'nde imece usulü düğün yemek geleneği yaşatılıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünlerde imece usulü yapılan yemek ikramı geleneği devam ediyor.

Çameli'nde yapılan her düğünde 7-8 çeşit yemek hazırlanıyor. Yemeklerin hazırlanması sırasında kadınların yanı sıra erkekler de seferber oluyor. Çameli Kalınkoz Mahallesi sakinlerinden Sefa Bakan'ın kızı Gülçin Evran'ın düğününde yöresel yemekler ile birlikte köylünün imece usulü ile bahçede saçlarda pişirdiği mısır ekmeği, 900 kişilik misafirlere ikram edildi. 400 yıldır yörede devam ettirilen gelenek, birlik beraberliğe vesile olması nedeniyle imece usulü pişirilen Mısır Ekmeği (yandırma) artarsa gelen misafirlere evlerinde yemeleri için hediye ediliyor.

Herkes bir işin ucundan tutuyor

İmece yaptıklarını anlatan yöre kadınları, "Bugün komşumuzun kızının düğünü var. Onun için imece usulü yemek yapmak için toplandık. Örf ve adetlerimizi bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Günümüzde genellikle hazır yemek ikramı yapılıyor. Bizler birlik ve beraberliğimizin sağlanması açısında önemli olduğunu düşündüğümüz imece usulü geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz” dediler.