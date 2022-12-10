Çameli'nde kilit parke çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde kilit parke çalışmaları Çameli Belediyesi tarafından devam ediyor.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Belevi Mahallesi içinde başlatılan kilitli parke çalışması Cumaalanı Mahallesinde' devam ediyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Daha yaşanabilir bir Çameli için uzak yakın demeden eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumaalanı Mahallesinde kilitli parke çalışmalarına devam ediliyor" dedi.

"Toz ve çamurdan artık kurtulacağız"

Toz ve çamurdan artık kurtulacaklarını dile getiren Cumaalanı Mahallesi sakinleri “Belediye Başkanımız Cengiz Arslan ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kışın çamur, yazın toz olan yollarımız artık daha güzel ve kullanışlı olacak” diye konuştu.