Çameli'nde müftülük ve gençlik merkezi açıldı

Denizli Çameli'nde ilçe müftülük hizmet binası ve gençlik merkezi törenle açıldı.

Çameli ilçesinde, ilçe Müftülük Hizmet Binası ve Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Müftüsü Yardımcıları Semih Keskin, Ramazan Özgün Türkmen, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, protokol görevlileri, müftülük personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası ve gençlik merkezi yapılan duanın ardından hizmete açıldı.

İlçe Müftüsü Bekir Özcan, “Gençlik hizmetlerine son derece önem veriyoruz. Çameli'nde gençlerle bir araya gelip, çay kahve içip sohbet edeceğimiz bir mekanımız yoktu. Binamız toplum sağlığı merkezi olarak devredildi. En kısa zamanda Gençlik Merkezi'ni hizmete hazır hale getirdik” dedi.