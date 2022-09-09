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Çameli'nde taşımacılık yapan araçlara sıkı denetim

Denizli’nin Çameli ilçesinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası tarafından taşımacılık yapan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası tarafından taşımacılık yapan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.



Çameli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çameli Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri tarafından müşterek trafik denetimi gerçekleştirildi. Denizli-Çameli karayolunda uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde kamu ve özel kurum ile kuruluşların şehir içi personel taşımacılığı, turizm servis taşımacılığı, firmalara ait ücretsiz servis taşımacılığı gibi birçok iş kolunda çalışan personelin şehir içi nakillerini yapan servis araçları denetlendi.


Halkın huzur ve güvenliği için yapılan denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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