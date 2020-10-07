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Çameli'nde, vatandaşların sağlığı için denetimler sürüyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde, zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapması için işyerlerini denetledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapması için işyerlerini denetledi.


Çameli Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesi amacıyla düzenli olarak denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını şeffaf bir şekilde bilmesi, ürünlerin satışa sunulan fiyat etiketleri ile kasadaki fiyatlarının karşılaştırılması, kontrolü yapıldı. Alışverişlerde ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihinin kontrolleri gerçekleştirildi. Tarihi geçmiş veya bozulan ürünler olup olmadığı konusunda oldukça hassas davranan zabıta ekipleri ayrıca temizlik ve gıda ürünlerinin saklanması ile korona virüs tedbirlerine ürünlerde saklama koşulları gözetilerek kontrol edildi. İşletmeleri denetleyen ekipler, pandemi kuralları içerisinde, metre kare başına düşen vatandaş sayısını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

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