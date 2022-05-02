Çameli'ndeki bayramlaşma töreninde sevinen çocuklar oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesindeki resmi bayramlaşma töreninde harçlık ve hediyelerini protokolün elinden alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Çameli'nde belediye bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yazar Hayati İnanç ve protokol üyeleri katıldı.

Başkan Arslan ve Kaymakam Kerem Yenigün, bayramlarını kutlayan çocuklarla tek tek ilgilendi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocukları sevindiren Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan'ın elinden harçlık ve hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaymakam Yenigün, çocukları çok sevdiğini ifade ederek; “Onlar bizim geleceğimiz. Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramında da çocuklarımızı mutlu ettik. Onların mutluluğunu görmek beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Bu vesileyle tekrar bütün Çamelili hemşehrilerimin ve çocuklarımızın mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.

Çocukların bayram sevincine ve mutluluğuna ortak olan Başkan Arslan ise “Yeni neslimize yani çocuklarımıza ve gençlerimize bayramların anlamını çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu özel günler sosyal dokumumuzu geliştiren, gelecek yıllara bu dini ve ahlaki değerlerimizin taşınmasını sağlayacak en önemli günlerdir” şeklinde konuştu.