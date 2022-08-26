Çameli'nin amatör sesleri ödüllendirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin ikinci günü yarışmalar ve konserlerle son buldu. Ses yarışmasında dereceye giren ilk 3 kişiye ödülleri verildi.

Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali ikinci gününde yarışmalar ve konserlerle devam etti. Festivalin ikinci gününde yöresel yemek, O Ses Çameli Amatör Ses Yarışması ve yöresel sanatçılar konseri gerçekleştirildi. Türkiye'de özel televizyon programında ses yarışmasında yer alan İsmail Yılmaz isimli sanatçının verdiği konser ile gece son buldu. Festivale katılan vatandaşlar konserde doyasıya eğlendi. Festivalde düzenlenen ses yarışmasına 10 kişi katıldı. Ses yarışmasında dereceye giren birinci Zehra Sultan, ikinci Özay Yaman ve üçüncü olan Tolga Şener'e ödülleri, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İsmail Yılmaz tarafından takdim edildi. Konser sonunda Yılmaz'a Çameli hatırası olarak Başkan Arslan plaket takdim etti.

“Her yıl festivallerimize aynı şekilde devam edeceğiz”

Ses yarışması ödüllerini takdim eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çok güzel bir yarışma oldu. Gelecek yılda yine Çamelili vatandaşlarımızın katıldığı bir yarışma olacak. Maksadımız burada bir kişiyi kazanırsak, bizler için kar olarak görüyoruz. İnşallah her yıl festivallerimize aynı şekilde yarışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bugün dereceye girmiş bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dereceye giremeyenlerde bizim gönlümüzün birincileridir” dedi.