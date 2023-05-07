Çameli'nin ardından Kale'yi vuran dolunun verdiği zarar araştırılıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde milyonlarca lira zarara neden olan şiddetli dolu yağışı, Kale ilçesinde de hayatını olumsuz yönde etkiledi. Çameli merkez ve 7 mahalledeki araç gereçlerde büyük maddi hasara neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının, ekili arazilerde neden olduğu tahribatının belirlenmesine başlandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, önceki gün akşam saatlerde aniden başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara neden oldu. Güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kırıp, kaportalarında hasar oluşturan şiddetli dolu yağışı, dün de Kale ilçesinde hayatını olumsuz yönde etkiledi. Yağmurla karışık yağması nedeniyle Çameli'ndeki kadar etkili olmayan dolu yağışı, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Çameli'nde zarar tespit çalışmaları devam ediyor

Çameli ilçe merkezinin yanı sıra Yenimahalle, Yunuspınarı, Yumrutaş, Belevi, İmamlar, Kızılyaka ve Bıçakçı mahallelerinde etkili olan şiddetli dolu yağışının ardından zarar tespit çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlandı. Camlarını kırılan, kaporta ve aydınlatma aksamlarında hasar oluşan araçlarda 15 bin ile 120 bin TL arasında değişen oranlarda maddi kayıp oluştuğu, 300'den fazla evin ise güneş enerjisi panellerinin parçalandığı öğrenildi.

Hasarlı araçların tamir edilebilmesi için kaportacılarda randevu sistemine geçilirken, vatandaşlar araç gereçlerinde oluşan zararı gidermeye başladı. Çameli Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince de dolunun ekili arazilerde neden olduğu tahribatın tespit edilebilmesi için yerinde kontrollere başlandı.