Çameli'nin doğal güzelliği Kolak Gölüne 10 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan saklı cennet Kolak Gölüne, Çameli Tarım İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 10 bin yavru pullu sazan balığı gölede bırakıldı.

Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde bulunan piknik ve kamp alanında ki gölede Çameli Tarım İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 10 bin yavru pullu sazan balığı temin edildi. Denize kıyısı olmamasına rağmen sahip olduğu göletlerle önemli miktarda balık üretim potansiyeline sahip olan Çameli'de su ürünleri popülasyonunun arttırılması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Kolak Gölüne yavru sazan balığı bırakıldı. Balıkların doğal şartlarda 2 yıl sonra yenilenilir seviye olarak değerlendirilen 1 kiloya ulaşması bekleniyor. Sazan balıkları yaklaşık 25 kiloya kadar büyüyebildiği belirtilerek 10 bin balık gölete salındı.