Çameli'nin dört mevsimi en iyi anlatan resimler belli oldu

Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında kazananlar belli oldu.

Çameli Belediyesi, 'Çameli'de Dört Mevsim' konulu resim yarışması düzenlendi. İlçe sınırları içerisinde yer alan kentin 4 mevsim resimlerin dahil olacağı ödüllü yarışma sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz aylarını konu alan 4 etaptan oluştu.

“Çameli'nde Dört Mevsim” konulu resim yarışması için Seçici Kurulu 11 Ağustos Perşembe Günü Çameli Belediyesi'nde toplandı. Seçici Kurul Üyeleri, yarışmaya gönderilen eserleri aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tuttu. Değerlendirme sonucu resim yarışmasında 1. Feyza Reyhan Çoşkun, 2. Burak Erim ve 3.'üncü ise Bünyamin Koç oldu.