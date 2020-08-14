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Çameli'nin gururları ödüllendirildi

Denizli’nin Çameli ilçesinde Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan ve Fen Lisesi’ne girmeye hak kazanan 18 öğrenci, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan ve Fen Lisesi'ne girmeye hak kazanan 18 öğrenci, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından ödüllendirildi.


Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, LGS'de başarılı olarak Fen Lisesi'nde okumaya hak kazanan 18 öğrenci için ödül töreni düzenledi. Ödül törenine, Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilerin başarılarının ilçe için gurur verici olduğunu dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Öğrencilerimiz sistemli bir şekilde çalışarak bu başarıyı elde etmişlerdir. Başarılarının devamını üniversitede de görmek istiyoruz” dedi.



“Sizler geleceğin valisi, kaymakamı, doktoru olacaksınız”


Ödül töreninde konuşan Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay, “Sizler geleceğin valisi, kaymakamı, doktoru olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda özveri ile çalışacaksınız. Bizler her daim yanınızdayız. Azminiz ve başarılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Milli Eğitim camiası, okul müdürleri, öğretmen arkadaşlarımız ve velileri de verdikleri desteklerden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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