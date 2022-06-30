Çameli'nin ünlü yayla kirazında hasat başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde tadı ve dokusuyla damakların aranan lezzetleri arasında yer alan yayla kirazında, hasat dönemi başladı. İlçenin başlıca geçim kaynakları arasından yer alan ünlü kirazlar hem yurtiçi hem de yurtdışına ihracat ediliyor.

Birçok bölgede kiraz mevsiminin geçmesinden dolayı hasat işleminde sona yaklaşıldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde ise kendisine has lezzeti bulunan yayla kirazlarında, hasat yeni başlıyor. İlçede bulunan yaylalarda kiraz toplayan üreticiler, sabahın erken saatlerinden daha verimli hasat elde etmek için yoğun emek sarf ediyor. Ağaçlarda topladıkları kirazlarla kendi evini geçindiren üreticiler, paketledikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Olgunlaşan ve rengiyle parıldayan kirazlar, kalitesine göre kilosu 20 ile 25 lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl rekoltesi bol olan kirazların, hava koşularından kaynaklandığını söyleyen üreticiler, gelecek yılda aynı verimi beklediklerini belirtti.

“Çameli ve çevresinin kiraz üretimi için oldukça elverişli bir iklime sahip”

İç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç edildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, ilçede kiraz üretimi yapan çiftçilerin rekolteden memnun olduklarını belirtti. Tuncer, "Bu yıl ürünlerimiz gayet güzel ve kaliteli. Yaklaşık 70 çiftçinin kiraz hasadı yapıyor. Bu sene dolu yağışı ve mevsim şartları nedeniyle çiftçimiz mağdur olmasına rağmen hasat devam ediyor. Çameli ve çevresinin kiraz üretimi için oldukça elverişli bir iklime sahip. Buradaki üreticimiz de kirazın ve toprağın dilinden anlıyor. En kaliteli kirazı üreterek hem ülkemize ve hem de yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

“Toros dağlarının çok yakın olması kirazın sertleşmesini ve aromasını çok farklı olmasını sağlıyor”

Gökçeyaka Mahallesinde kiraz hasadı yapan üretici Ali Özdemir, eşi çocukları ve torunları ile birlikte yıl boyu bahçesine gözü gibi bakıyor. Lezzeti ve dokusuyla damakların aranan lezzetleri arasında hızla yerini alan Çameli kirazını bugün ailemizle birlikte hasat etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gündüzleri 25 derece üzerinde ve akşamları ise 10-12 dereceye düşen hava sıcaklığı ve Toros dağlarının çok yakın olması kirazın sertleşmesini ve aromasını çok farklı olmasını sağlıyor. Kirazın lezzeti organik olmasından dolayıdır. Çameli Kirazının lezzeti ve renginin kırmızı olması tarlada kullanılan doğal gübreden kaynaklanıyor. 15 dönüm alanda kiraz ağaçlarından oldukça verimli sonuçlar aldık” diye konuştu.