Çameli'nin uzman çocuk doktoru açığı giderildi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sağlık Bakanlığı tarafından Çameli Devlet Hastanesi'nde ihtiyaç duyulan uzman çocuk doktoru kadrosu açıldığını belirtti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Son yıllarda kabuğunu kıran ve her geçen gün büyüyerek genişlemeye devam eden Çameli'mizi mutlu edecek bir haberimiz var. Çameli Devlet Hastanemizde eksikliğini ilçe olarak hissettiğimiz Uzman Çocuk Doktoru kadrosu açıldı. Açılan yeni kadro ile birlikte Çameli ilçemiz ve bölge genelinde uzun süreden beri var olan hekim sorunu büyük oranda çözüldü. Çameli'nde sağlık hizmetlerini daha da ileriye götürmek için gayretli çalışmalarımız devam edecektir. Kadromuzun açılmasında emeği geçenlere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çameli'mize hayırlı olsun” dedi.