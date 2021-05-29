Çameli'ye doğalgaz müjdesi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi aldığını duyurdu.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çameli ilçesine doğalgaz çalışmalarının başlaması için talimat verdi. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "21. yüzyılın nimetlerinden faydalanmak ilçemizin en büyük hakkıdır. Doğalgazın ilçemize getirilmesi konusunda Enerji Bakanımız Fatih Dönmez gerekli talimatları verdi. En Kısa zamanda ilçemizde etüt ve fizibilite çalışmalarına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah ilçemiz de doğalgaza kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.