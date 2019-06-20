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Cami kubbesinden bacağından sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

Denizli’de camideki yuvasından düşerek kubbe sacı arasında bacağından asılı bir şekilde mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'de camideki yuvasından düşerek kubbe sacı arasında bacağından asılı bir şekilde mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide bir leyleğin kubbede asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni ile kubbeye çıkarak bacağından kubbe sacları arasına sıkışan leyleği kurtararak aşağı indirdi. Yaralı olmadığı gözlenen leylek ardından doğaya salındı.

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