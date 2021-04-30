Caminin değerli kilimleri çalan çift serbest kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde güpegündüz caminin değerli kilimlerini toplayıp çalan dini nikahlı çift serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi Aşağı Cami imam hatibi Harun Kaya, dün sabah namazını kıldıktan sonra evine döndü. Saat 09.30 sıralarında hafif ticari araçla camiye gelen 1'i kadın 2 kişi, camini değerli kilimlerini toplayıp araca yükledikten sonra mahalleden uzaklaştı. Yaşananlara şahit olan cami cemaatinden Mustafa İkidiş, gayet rahat tavırlar sergileyen şüphelileri, temizlik için gelen belediye görevlisi sanınca herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Öğle vaktinde camiye geri gelen imam Harun Kaya, zeminde serilen kilimlerin yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. İmamın haber vermesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi, camiden 11 adet değerli kilimi çalan şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası ayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT, hırsızlık olayını Y.E. (35) ile S.K. (34) isimli kadının gerçekleştirdiği tespit etti. JASAT koordinesinde Acıpayam ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucunda, şüpheliler camiden çaldıkarı kilimlerle birlikte Acıpayam ilçesinde yakalandı.

İfade işlemleri için jandarmaya getirilen Y.E. ile S.K.'nin dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ve hırsızlık olayını gerçekleştirmek için Manisa'dan geldiklerini tespit edildi. 16'sı hırsızlık olmak üzere 33 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Y.E. ve dini nikahlı eşi, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

S.K. isimli bayan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, dini nikahlı eşi Y.E. ise tutuklanama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önceden de benzer olaylara karışan şüpheli, adli kontrol kararıyla salıverildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.