Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan kabloyu çaldı

Denizli'de bir şahıs girdiği inşaatta canını hiçe sayarak elektrik akımı olan kabloyu çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin kameralara yakalanmamak için köpük diye tabir edilen strafor ile yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mahallesi Gümüşler Bulvarı üzerinde inşaat halinde ki bir binada meydana geldi. Geçtiğimiz hafta sonu inşaatta çalışma olmamasını fırsat bilen bir şahıs inşaat alanına girdi. Önce çevresini kontrol eden şahıs ardından tahta bariyerlerin üstünden atlayıp inşaat alanına girdi. İçeride yaklaşık 10 dakika duran şahıs ardından elinde bir poşet ile inşaata girdiği balkondan atlayarak dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkarken kendisini görüntüleyen güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü köpük diye tabir edilen strafor ile kapatmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Şahıs çaldığı kabloyu bir poşete koyarak gözlerden kayboldu.

İnşaatı yapan firmanın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Şahsın çaldığı kablonun 120 metre uzunlukta olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık bin TL civarında olduğu öğrenildi. Şahsın ayrıca çaldığı kabloda elektrik akımı olduğu ve inşaatta aydınlatma için kullanılan sisteme bağlı olduğu belirtildi.

Polis elektrik akımı bağlı olduğu halde, canını hiçe sayarak kabloyu çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.