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Cankurtaran Mesirelik alanında hobi bahçesi kuruldu

Denizli’de yeni normale dönüş hazırlıkları başladı.

Denizli'de yeni normale dönüş hazırlıkları başladı. Cankurtaran Mesireliği'nde hobi bahçesi hazır hale getirildi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi yeni hayatın normal döneme geçişiyle beraber çalışmalarına başladı. Sosyal mesafeye de dikkate alarak ilk projelerini açık alanda oluşturmak isteyen konsey, Cankurtaran Mesireliği'nde hobi bahçesi oluşturdu. Gerçekleştirilen programa, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gençlik Meclisi üyeleri ve beraberindekiler katıldı. Oluşturdukları hobi bahçesine domates, salatalık, biber gibi sebze fideleri dikildi.


Toprakla bütünleştiler


Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, koronavirüs süresine çok dikkat ettiklerini belirterek salgının yayılmaması için tüm kurallara uyduklarını belirtti. Akın, "Bu kapsamda burada küçük bir bahçe oluşturduk. Kent Konseyi ailesi olarak bugün domates, salatalık, biber gibi fideler ektik. Birlikte toprakla bütünleştik. Tüm bu süreçte kurallara uyan halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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