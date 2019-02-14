Canlı yayında 'evlilik teklifi' heyecanı

Denizli'de bölgesel yayın yapan bir televizyon kanalının genç spikeri, sunduğu spor programının sonunda sevgilisini stüdyoya çağırarak canlı yayında evlilik teklif etti. Evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan genç kız ise ‘evet' yanıtını verdi.

Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında önceki gün akşam canlı yayınlanan spor programında ilginç anlar yaşandı. Kanalın 28 yaşındaki spikerlerinden Musa Uçak, bir yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Elif Koyuncu'yu yayın sonrası görüşme bahanesiyle kanal binasına çağırdı. Sunduğu spor programının ardından kapanış konuşmasını yapan Uçak, canlı yayında kanalda bulunan sevgilisini stüdyoya çağırdı. Program konukları ve izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı o anlarda, stüdyoya gelen Koyuncu sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. Önceden hazırladığı balonun ipinin ucundaki yüzüğü çözen Uçak, sevgilisinin şaşkın bakışları arasında önünde diz çökerek "Bir ömür boyu benimle yaşar mısın?" diye sordu. Canlı yayında evlilik teklifi alan Koyuncu ise romantik sevgilisine ‘evet' cevabını vererek sarıldı. Teklif sırasında canlı yayın ekibi de konfetiler ile çiftin mutluluğuna ortak olmayı ihmal etmedi.

"Gazeteci bir sevgiliden böyle bir teklif beklenirdi"

Gazeteci bir sevgiliden ancak böyle bir evlilik teklifin beklenebileceğini aktaran Koyuncu, çok karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirterek, "O an çok heyecanlıydım, arkadaşlarım da bana sürpriz yapmış ve bu organizasyona ortak olmuş, onların bu hareketine de şaşırdım. Canlı yayına daha önce çıkmamıştım, böyle bir sürpriz beni daha çok şaşırttı. Sevdiğim adamın bana böyle bir sürpriz yapması beni daha çok etkiledi" dedi.

"Bu canlı yayın ayrı bir heyecanlıydı"

Canlı yayında sevgilisine evlilik teklifi ettiği anın hayatının en heyecanlı anlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Uçak ise, "Her canlı yayının aynı bir heyecanı olur ancak, bu canlı yayının heyecanı başkaydı. Programın sonunda da izleyicilerimizden ve taraftarlarımızdan yoğun şekilde tebrik mesajları aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.