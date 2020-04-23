İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Denizli’de uydu üzerinden yayın yapan Pamukkale TV’nin genel yayın yönetmeni ve ana haber spikeri canlı haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile birlikte sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan Pamukkale TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber spikeri canlı haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile birlikte sundu.


Pamukkale TV'de canlı yayınlanan haber bülteninin spikeri Bahadır Kelci, programı 23 Nisan dolayısı ile 10 yaşındaki Atatürk İlkokulu 4/F sınıf öğrencisi Buğlem Duru Kelci ile birlikte sundu. Minik Buğlem canlı yayınlanan programda babasına taş çıkartırken 23 Nisan ile ilgili haberleri ise programda kendisi sundu. Ana haberin sonunda ise baba kız bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.