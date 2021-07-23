Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 17 yaşındaki genç kız, her yerde aranıyor.

Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesindeki ikametinden sırt çantasını alarak çıkan Sena Eriş, ilerleyen saatlere rağmen geriye dönmedi. Ailesi her yerde aramasına rağmen kızlarından haber alamadı. Durum üzerine ailesi Jandarma'ya giderek ihbarda bulundu ve genç kızın bulunması için yardım istedi. Eriş'in evden kaçtığı ihtimali üzerine durulurken, ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.