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Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın defnedildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde başörtüsü traktörün arkasındaki çapa makinesine dolanması sonucu makineye sıkışarak hayatını kaybeden 54 yaşındaki kadın defnedildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde başörtüsü traktörün arkasındaki çapa makinesine dolanması sonucu makineye sıkışarak hayatını kaybeden 54 yaşındaki kadın defnedildi.


Olay, Buldan ilçesi kırsal Türlübey Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Erdoğan Karataş ile eşi Elifana Karataş, tarlalarında traktöre bağlı olan makineyle çapa yaptığı sırada, makineye sıkışan otu almak isteyen Elifana Karataş'ın başörtüsü makineye dolandı. Başörtüsüyle birlikte kendisi de makineye sıkışan kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İki çocuk annesi kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Morgdaki işlemleri tamamlanan Elifana Karataş'ın cenazesi Türlübey Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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