Çardak Belediyespor kayıpsız yoluna devam ediyor

2018-2019 büyükler Denizli Süper Lig ve Denizli 1. Amatör gruplarında tek puan kaybı yaşamayan takım Çardak Belediyespor oldu. Denizli 1. Amatör C grubunun lideri Çardak Belediyespor ligin 8. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kelekçi Belediye Spor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Çardak Belediyespor almış olduğu 3 puan ile yoluna kayıpsız devam ederken Denizli liglerinde puan kaybetmeyen tek takım olma unvanını kazandı.

Oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan sarı, siyahlı takım topladığı 24 puan ile ligin zirvesinde bulunuyor.

Takım maçlarını yakından takip eden Başkan Öztürk “Çardak Belediyesporumuza çıkmış olduğu maçlarda başarılar dilerim. Hambat'ın kaplanlarına şampiyonluk yakışır'' dedi.