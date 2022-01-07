Çardak Havalimanında 29 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı'nda Aralık ayında toplam 29 bin 273 yolcuya hizmet verildi. 1 yılda ise yolcu trafiğinin ise 308 bin 209 olduğu belirtildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 26 bin 897, dış hat yolcu trafiği 2 bin 376 oldu. Böylece aralıkta toplam 29 bin 273 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında, Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 335, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 355'e ulaştı. Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 294 ton oldu. 12 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 308 bin 209, uçak trafiği 4 bin 622, yük trafiği ise 3 bin 373 ton olarak gerçekleşti.