İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çardak Havalimanı'ndan Eylül ayında 34 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Eylül ayında toplam 34 bin 846 yolcuya hizmet verildi.

Denizli Çardak Havalimanı'nda 2022 yılı Eylül ayında toplam 34 bin 846 yolcuya hizmet verildi.



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Eylül ayına ait, iç hat yolcu trafiği 26 bin 267, dış hat yolcu trafiği ise 8 bin 579 oldu. Eylül ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 541, dış hatlarda 38 uçak olmak üzere toplamda 579 uçak olduğu belirtildi.



Yük trafiği ise Eylül ayında toplamda 418 ton oldu. 9 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 298 bin 579, uçak trafiği 4 bin 95, yük trafiği ise 3 bin 207 ton olarak bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.