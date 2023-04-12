Çardak, Mart ayında 36 bin yolcuya hizmet verdi

Denizli Çardak Havalimanı'nda Mart ayında 36 bin 65 yolcu uçtu, son 3 ayda bu rakam ise 104 bin 898 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2023 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 30 bin 589, dış hat yolcu trafiği 5 bin 476 oldu. Böylece Mart'ta toplam 36 bin 065 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında, Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 307, dış hatlarda 37 olmak üzere toplamda 344'e ulaştı. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 341 ton oldu.

Son 3 ayın toplam rakamı da belli oldu

3 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 104 bin 898, uçak trafiği bin 089, yük trafiği ise 970 ton olarak gerçekleşti.