Çardak'da gölet temizleme çalışması

Çardak'ta tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelmesi ve çiftçinin desteklenmesi için yoğun çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çardak Belediyesi, göletlerde temizlik, bakım ve genişletme çalışmalarını DSİ ile birlikte sürdürüyor. Sulamadan en iyi verimi alabilmek için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaları yeri inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Öztürk “Elimizden geldiğince bütün taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Amacımız sulama sezonunda daha iyi hizmet verebilmek. Gönül belediyeciliği ve hizmette yarışa devam ediyoruz'' dedi.